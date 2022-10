Jednání v metropoli: Praha sobě jako klín při vytvoření „celostátní“ koalice

Jenže nastupuje komplikace, a to Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a Praha sobě v čele s Janem Čižinským, kteří doposud město vedou. Postupují společně a nabízí Spolu širokou koalici. To se nelíbí především ODS, protože by se jí taky mohlo stát, že by ve vedení Prahy skončila jen jako přívěšek. To nehodlá dopustit a vlastně ji taktika vhání do náruče ANO. Tato varianta by naopak Čižinského s Hřibem poslala do opozice.

Ačkoliv si Spolu s Piráty prý rozumí programově, tak problémem jsou personálie. I přes tyto neshody to ale zatím vypadá, že obě strany mají opravdu zájem se domluvit, a je tak stále prioritou, aby vedení Prahy kopírovalo vedení státu. Jinak by zástupci koalice Spolu mohli mnohem intenzivněji jednat s uskupeními, která si tolik požadavků nekladou.

S Čižinským nikdy

Nejméně podmínek, zjednodušeně řečeno téměř žádné, si kladou Starostové, kteří doposud seděli ve vedení města, ale v červnu jimi otřásla korupční kauza Dozimetr, v níž je obviněn někdejší šéf pražské buňky a již bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček. Ve volbách pak získali pět křesel v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Právě nekonfliktnost, snaha se domluvit a absence podmínek hnutí STAN dává poměrně slušnou šanci, že by se na vedení města mohlo v následujících letech podílet.

V pozadí s vyčkávací taktikou zatím postává hnutí ANO se svým pražským lídrem Patrikem Nacherem. Programově k sobě ODS a ANO mají poměrně blízko, Svoboda a Nacher se taktéž shodují na tom, že spolupráce s Prahou sobě a jejím lídrem Janem Čižinským nepřichází v úvahu.

Vzhledem k dosavadnímu nepříliš pozitivnímu vývoji jednání mezi Spolu a Piráty tak stále může existovat možnost, jakkoliv by se nelíbila vládní pětikoalici, že by se v metropoli spojily v městské radě Spolu a ANO. Společně by tato dvě uskupení měla 33 křesel z celkových 65.

Z vystoupení obou lídrů je navíc patrné, že si v rámci povolebního vyjednávání poměrně sedli. Ostatně i před volbami z obou stran zaznívala pozitivní slova, obě partaje navíc doposud spolu seděly na magistrátu v opozici. Například Svoboda se před pár dny nechal slyšet, že jako Nacher by měli k jednání přistupovat všichni. Kuriozitou by pak v případě této spolupráce ale bylo, že pokud by oba pánové zasedli v radě hlavního města, v Poslanecké sněmovně by byli na opačném břehu.

Strany vládní pětikoalice mají v Praze pohodlnou většinu Komunální volby

Ihned po volbách ale pražský lídr Spolu Bohuslav Svoboda oznámil záměr okopírovat v Praze vládu, tedy postavit vedení Prahy z ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a hnutí STAN. Přestože toto spojení na vládní úrovni funguje, komunál je však specifický, a Praha v tomto ohledu obzvlášť, a vládní půdorys se tak ukazuje jako velmi složitý oříšek.

Nejčastěji se tedy zatím setkávají vyjednavači Spolu a Pirátů, po čtvrtečním a v pořadí třetím jednání se dokázali shodnout na většině programových bodů, ale stále zůstávají třecí plochou personální požadavky, z nichž Piráti zatím nejsou ochotni ustoupit.

„Zodpovědný přístup k vyjednání pevné, transparentní a stabilní koalice vede nejdříve přes programovou shodu. Jakmile si to uvědomí i Piráti a přestanou primárně řešit, kdo na jakém křesle v radě města usedne, a budou se společně s námi soustředit na programové průniky, zcela jistě se v jednání o případné koalici posuneme dál,“ uvedl ve čtvrtek po jednání obou táborů Svoboda. Sporné otázky týkající se programu by do pondělí měly projednat oba zastupitelské kluby a pak se k diskusi znovu vrátit.

Pirátům vadí například případné angažmá trestně stíhaného zastupitele Jana Wolfa (KDU-ČSL) v městské radě. Jak Hřib také řekl pro Novinky, nelíbí se jim ani kumulace funkcí u Bohuslava Svobody, který je zároveň poslancem.

Jednání s Piráty je obtížné, postěžoval si Svoboda. Diskusi s ANO si pochvaloval Domácí

Podle Spolu se obě strany nejsou schopny také shodnout na tom, komu z nich by měl připadnout primátorský post. „Musím konstatovat, že Piráti trvají na svém stanovisku, které zpochybňuje to, že vítěz voleb by měl obsadit funkci primátora,“ doplnil Svoboda.

Sečteno podtrženo, ačkoliv se Spolu z pozice vítěze snaží vyjednat koaliční půdorys v Praze, tak zatím nepřekročitelné požadavky Pirátů, třetích na pásce, tomu brání a situaci natahují a víceméně konzervují. Jisté je pouze to, že ve vedení města nikdo nepočítá se zástupci SPD.