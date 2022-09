Politicky snahu v Praze okopírovat vládu chápu, programově ne, říká Nacher

Už je to pár dní od voleb. Jak s odstupem hodnotíte výsledky? Je podle vás možné určit vítěze voleb? Do této role se totiž pasuje téměř každá parlamentní strana.

Když se člověk podívá na ty výsledky, tak jak v absolutních číslech, tak i těch změnových, tedy jak se to změnilo oproti minulým volbám, tak si myslím, že vítězem je hnutí ANO. A to z hlediska procent i z hlediska toho, v kolika velkých městech vyhrálo. Je to potřeba vzít jako na poměr, protože hnutí ANO ne všude postavilo kandidátky, není tak rozšířené jako KDU-ČSL. Nedá se to brát na ta absolutní čísla, protože když teoreticky kandidujete v desetině obcí, tak asi těžko můžete mít víc zastupitelů než jiné strany, které kandidují v polovině obcí.

Volby vlastně vyhráli všichni. Politici měli v debatě jasno Komunální volby

Myslím si, že v tomto hnutí ANO uspělo a vlastně poprvé překvapivě uspělo i v senátních volbách, které nám obecně nejdou. Takže si myslím, že hnutí ANO tyhle volby vyhrálo, ale za mě to rozhodně není podstatné. Podle mě tahle otázka takhle nestojí.

Dá se říct, že jste uspěli v senátních volbách? Přece to bylo první kolo a v tom druhém se může stát, že ty šance neproměníte, protože lidé mohou volit proti kandidátům ANO?

To se samozřejmě stát může, ale já jsem hodnotil tu současnou situaci. Těžko můžu teď hodnotit výsledky voleb, které teprve tuto sobotu budou. Zatím tedy mluvím o tom, co bylo, a tam vidím, že i přestože jsme kandidáty nepostavili ve všech obvodech, tak v zásadě na pár výjimek postoupili všichni.

Teď je otázka, jak to bude dál, a když se všichni domluví proti, tak je vidět, že se těch kandidátů bojí. Na druhou stranu, pokud to jsou silné místní osobnosti, tak ani to nemusí pomoct. Každopádně už teď to hodnotím jako úspěch, protože dosavadní výsledky ANO v senátních volbách žádná sláva nebyla.

Pojďme k Praze. Vítězná koalice SPOLU už v neděli začala jednat o budoucím složení vedení města, které si představuje na bázi vládní koalice. I tak se zeptám, oslovil vás jakožto druhého na pásce už lídr SPOLU Bohuslav Svoboda? Kdy by případně mohlo dojít k nějakému vyjednávání? Přece jen už v kampani zaznívalo, že programově k sobě máte nejblíže.

Ne, zatím ne. Zatím proběhly pouze neformální gentlemanské hovory, pogratulování si k úspěchu ve volbách. Já jsem také některým lídrům poděkovat za kultivované vedení kampaně, ale oficiální jednání zatím neproběhlo a není v plánu.

Vy jste skončili druzí, nepřipadáte si trochu odstrčení?

Já jako demokrat respektuju, že je někdo vítěz, a ten oslovuje ostatní. Nejsem rozhodně netrpělivý. Na klubu jsme si zvolili taktiku i vyjednávací tým a jsme v tom za jedno.

V této chvíli je před námi druhé kolo senátních voleb, přede mnou navíc jednání Sněmovny. Za mě není kam spěchat. Jsem pro to, aby ta koalice byla pevná a měla jasný obsahový základ a jasné směrování bez nějakých větších kompromisů. Jedině pevná koalice může tu Prahu někam posunout. A respektuji, že vyjednávání pevné koalice trvá nějakou dobu, než aby se tady narychlo zplichtila nějaká koalice, která bude mít velmi krátký život.

SPOLU a Piráti se v Praze zatím nedohodli, objevil se zásadní problém Domácí

Co si myslíte o plánu postavit vedení Prahy na vládním půdorysu?

To, že tady je tlak ze shora, aby tady to bylo na vládním půdorysu, je spíš dotaz na vládní celostátní politiky. Ti celou dobu říkali, že to není referendum o vládě, ale těsně po volbách všem doporučili, aby to stavěli na vládním půdorysu, čímž trochu tohle zpochybnili, protože v komunálních volbách jde o řešení místních problémů a jednotlivé subjekty se liší v tom hledání řešení. V Praze je to podle mě nejviditelnější ve vztahu k prioritám, řešení dopravy, cyklopruhům či energiím. A i v Praze se ty jednotlivé subjekty dost liší, bez ohledu na to, jestli tvoří vládu nebo opozici.

Domníváte se, že by spojení vládních stran v Praze mohlo fungovat, nebo by to mohl být i kvůli rozdílnosti programů jakýsi nesourodý slepenec?

Když jsem viděl volební programy těch stran, byl jsem přímo účastníkem debat lídrů a z pozice opozice jsem čtyři uplynulé roky sledoval fungování zejména Pirátů a Prahy Sobě na straně jedné, a opoziční ODS a nás na straně druhé, tak tam žádné programové překryvy osobně nevidím. Notabene navíc tam vidí nějaké personální problémy, které by tam mohly nastat z hlediska kádrování kandidátů SPOLU. Ale to si musí říct kolegové, jestli tohle je silná platforma, která má jasný směr a nevyústí v kompromisy, které by znamenaly přešlapování na místě, protože se v základních věcech natolik liší. Pak by mohlo nastat, že motivací by nebylo řízení města nějakým směrem, ale spíše vystrnadění někoho z koalice.

Cítíte, že tohle by mohla být právě ona strategie? Hlavně to složit bez ANO?

Nevím. Zatím vnímám ten tlak z celostátní politiky, aby to ve velkých městech kopírovalo vládu. Praha se vymyká, k centrální politice má nejblíž a může se stát nějakým symbolem. Politicky tomu rozumím, obsahově už moc ne.

Kdo vlastně bude ve vyjednávacím týmu?

Jsem tam já a Ondřej Prokop. Předsedou klubu jsem já.

Babiš: Obejít vítěze? Nám jde o program Komunální volby

ANO v Praze získalo těsně pod 20 procent, což jste už označil za úspěch. Osobně jste si ale vytyčil cíl více než 20 procent, což jste nesplnili a musíte se s tím podle vašich slov nějak vypořádat. Už se tak stalo? Co jste třeba mohl udělat jinak?

V Praze máme vrůstající tendenci. Jsme klub, který si nejvíce polepšil z hlediska počtu zastupitelů. Znamená to, že z těchto měřitelných dat jsme se posunuli a to je na těžkou Prahu úspěch.

Já si k tomu ale kladu prostě vyšší cíle, politiku vnímám jako běh na dlouhou trať. Jsem v tom možná trochu jiný. Že jsem o šest desetin procent nedosáhl na tu hranici dvaceti procent, kterou jsem si stanovil, mě mrzí. Přemýšlím, v čem mohla být chyba. Možná jsem mohl dříve vyzvat lidi, kteří byli ochotni hlasovat pro ty subjekty, které nepřesáhly pět procent, a oslovit je, abychom pro ně byli nějakou alternativou, aby ten jejich hlas nepropadl.

Vy stejně jako Bohuslav Svoboda jste se netajil tím, že se vám v opozici dobře spolupracovalo a programově k sobě máte poměrně blízko. Kdyby nakonec byla ve hře koalice, budete usilovat o získání primátorského křesla pro sebe? Platí vůbec to, že byste s ODS v Praze rád spolupracoval?

Jak jsem řekl, koalice by měla být složena na základě nějakého společného směřování, na základě nějakého společného obsahu. S tím souvisí i to, že pro některá rozhodnutí bude potřeba politické odvahy. To se projevuje třeba v otázce výstavby, protože v Praze ta politická odvaha chybí vzhledem k roztříštěnosti a vytváření kompromisů, které ten rozvoj tlumí.

Ta politická odvaha je podle mě přímo úměrná tomu, jak si ty subjekty rozumí a jaký mají společný pohled na rozvoj toho města. Čím mají méně shody, tím je víc kompromisů.

A k primátorovi - koalice SPOLU vyhrála volby a vítěz voleb má mít hlavu.

Pokud byste měl možnost mluvit do povolebního složení vedení města, kdo by pro vás byl nepřijatelný?

Po tom, co jsem zažil ve volební kampani, si neumím představit koalici s Prahou Sobě. A to jak z hlediska obsahu, tak personálně. To, jakým způsobem pan Čižinský (Jan Čižinský, lídr Prahy Sobě - pozn. red.) vystupoval, jak se vůči nám vymezoval v kontextu toho, že čtyři roky byl v koalici s hnutím ANO. Tehdy jsme mu nevadili.

Zároveň Dozimetr spadá pod náměstka za Prahu Sobě, a přitom ta vystupuje, jako by se jí to vůbec netýkalo. Hází vinu na všechny včetně nás, kteří jsme byli v opozici a neměli jsme na to nejmenší vliv.

Okamura: Bez SPD to mnohde nepůjde Komunální volby

Máte pocit, že se do výsledku ANO v Praze mohla promítnout kauza Čapí hnízdo, která je právě před soudem a obžalován je v ní předseda hnutí Andrej Babiš?