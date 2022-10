Marvanová podporuje koalici s Piráty, ale bez Prahy sobě

Do Senátu chce Marvanová také přenést svou zkušenost z pražské politiky. Do Sněmovny totiž podala řadu návrhů, které se týkaly pravomocí obcí zejména u bydlení. Šlo například o možnost regulovat krátkodobá ubytování typu Airbnb, daňový balíček, který by přispěl k větší dostupnosti bydlení, a rozvoj družstevního bydlení. „Mělo by se to opět zvednout,“ uvedla nová senátorka.