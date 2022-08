Havlíček: Babiš je dnes jasným kandidátem ANO na prezidenta

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Jak by řešil energetickou krizi? (0:27)

Selhala minulá vláda při řešení energetické nezávislosti? (8:59)

Bude v zimě dostatek plynu? (14:44)

Rozděluje Andrej Babiš společnost? (19:24)

Jak uvažuje nad vlastní kandidaturou na prezidenta? (28:03)

Co byste dělal v čele resortu průmyslu a obchodu s ohledem na zvyšující se ceny energií?

Podle mého názoru už nastala situace, kdy není možné postupovat jinak než řada evropských zemí –⁠ a to je zastropování cen.

Nemůžeme se dívat na to, že jiné evropské země to zastropovaly, čímž samozřejmě zvýhodňují svoje průmyslové firmy a podniky vůči našim. A logicky naše domácnosti nemohou přejít mlčením to, že třeba na Slovensku mají zastropovanou cenu elektřiny několikanásobně levněji než u nás.

Máte spočítáno na kolik by to vyšlo ČR?

Záleží to na tom, na jaké částce by se to zastropovalo. Netvrdíme, že to musí být na úrovni Španělska nebo Portugalska. Kdyby se dohodla evropská částka, bylo by to nejlepší, ale úplně tomu nevěřím. Různé země si to prolobbují jinak.

Česko by podpořilo strop na ceny energií v celé EU. Trh se vymkl kontrole, říká Síkela Ekonomika

Vy to ale navrhujete v kombinaci s plošnou sociální podporou, stejně tak průmyslu a technologický firem. Můžeme si to dovolit?

Všechno je to o míře. Kdybychom zastropovali na nižší částce, potom nemusíme dělat žádnou další podporu.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ale řekl Novinám, že vyšší zálohy za energie musí lidé chvíli zvládnout sami. Není to neodvratitelná realita s ohledem na kondici státní kasy?

Vůbec nechápu, jak tohle může předseda Senátu říct. Jak to mohou zvládnou sami, když to mají nikoli dvojnásobně nebo trojnásobně dražší, ale o řád dražší? To je pro určité domácnosti neproveditelné.

A jak vysvětlíme firmám, že mají konkurovat svým zahraničním konkurentům, když oni nakupují desetinásobně levněji, protože udělali určité zastropování?

Kde na podporu ale chcete vzít?

Zaprvé máme zde mimořádné zdroje z (polostátní) společnosti ČEZ. Ten měl v roce 2021 zisk 23 miliard korun, a v tomto roce bude mít zisk mezi 70 až 80 miliardami korun. To, co bude navíc, minimálně 50 miliard korun, by se v tomto roce mělo okamžitě do podpory domácností a firem.

Vláda potvrdila úsporný tarif, průměrná pomoc bude 15 tisíc korun Domácí

Zadruhé zde máme mimořádné zdroje navíc v modernizačním fondu, což jsou peníze, které tam jdou navíc z vyšších cen na emisní povolenky, což samozřejmě platí náš průmysl.

A potom tady máme zdroje, které jdou z tzv. inflačních příjmů.

Můžeme si dovolit všechny firmy držet nad vodou?

To není to o tom, že bychom chtěly držet všechny firmy nad vodou. Pouze říkáme, že je nemůže znevýhodňovat zásadním způsobem vůči zahraničí. To je všechno.

Kritika na vaše řízení ministerstva ale přichází ze všech stran. Expremiér Sobotka řekl, že se vaše vláda na plynovod z Polska vykašlala, tehdejší opozice vám zase vyčetla, že jste chtěl umožnit vstup ruského Rosatomu do tendru na dostavbu Dukovan a na konci vašeho mandátu padla Bohemia Energy. Je tohle vizitka ministra, který by měl vládě radit?

Jsme opozice. Budeme vládě říkat náš názor, ať si z toho udělá svůj závěr.

Když se zaměříme na výstavbu česko-polského plynovodu Stork II. Ač to Sobotkova vláda předjednala, projekt ztratil šanci na dotace EU. Nechyběla tomu politická podpora Babišovy vlády?

Stork II. byl polský plynovod, který jsme nejenom podpořili, ale sehnali na něj peníze. Bohužel z toho Polsko cuklo, ačkoli jim dala Evropská komise peníze. My jsme byli připraveni na to navázat.

Polsko do toho nešlo zcela pragmaticky. V té době už fungoval Nord Stream I. a měli přebytek ruského plynu. A bylo zřejmé, že v tom plynovodu bude taky.

Slováci nelenili a stavěli. Dnes otevírají plynovod, který pokryje jejich roční spotřebu Ekonomika

Nezanedbala ale Babišova vláda snahy být energeticky soběstačnější?

To je pouhý marketing této vlády. To je směšné. Energetická bezpečnost je založena na dobré ceně, nezávislosti zdrojů a rovněž dostatku. A co pro to udělaly vlády předtím?

Mě ale zajímá, co pro to udělala vaše vláda.

Naše vláda nemohla dělat prakticky nic, protože je všechno zprivatizované. Rafinerie, přeprava, distribuce a obchod s plynem, dokonce i uhlí se nešťastně zprivatizovalo před námi. A to se nebavím o solárním tunelu. Toto jsou všechno kroky k energetické nebezpečnosti. Poté stát nemá prakticky žádný manévrovací prostor ve smyslu nákupu plynu.

Pojďme k letošní zimě. Zatímco premiér Petr Fiala (ODS) na začátku léta uklidňoval, ministr Jozef Síkela (za STAN) již v polovině srpnu připustil, že je možnost, že nebudeme mít plynu dostatek. Jaký je váš názor?

V tuto chvíli by se mohlo podařit vládě naplnit zásobníky plus mínus na tu úroveň, kterou jsme měli my. Před začátkem sezony 20/21 jsme měli zásobníky plné z 87 procent, což bylo o deset procent více než byl průměr EU. Tato vláda se k tomu podle mě také dostane, což bude zásoba tak na tři čtyři měsíce. Co se týká dalšího zajištění, což jsou nizozemské terminály, když to dopadne, mohlo by to být na další tři měsíce.

Troufám si ale tvrdit, že se zima přežijeme. Problém bude úplně jiný, a to ceny, což je to, co mi vládě úplně nejvíce vyčítáme. Ceny jdou extrémně nahoru. Máme třicetinásobně dražší plyn než před dvěma lety. Otázka je, jak to ustojí odběratelé, ať firmy, nebo domácnosti.

Takže se neobáváme, že plyn nebude, ale za kolik?

Přesně tak.

Jak teď vnímáte atmosféru ve společnosti s ohledem nejenom na růst cen energií, ale celkovou inflaci?

Je velmi napjatá. Teď jsem absolvoval řádově asi osmdesát výjezdů. Jezdíme s panem Babišem, a co mítink, to k nám přijde několik set našich příznivců. A musím říct, že lidé jsou naprosto frustrovaní. Energetika samozřejmě hýbe neuvěřitelným způsobem.

Osobnosti vyzvaly Babiše k odchodu. Vadí jim, že označil oponenty za fašisty Domácí

Jak tomu přispívá, když Andrej Babiš nazývá oponenty nacisty a fašisty? Nenabízí se, abyste se snažili teď naopak společnost spojovat?

Je pravda, že Andrej Babiš tohle neřekl prostě šťastně. Citoval sice jednoho autora deníku Právo, bylo to v určitém návalu emocí, a pak se za to omluvil.

To byl úvod komentáře, který se věnoval tomu, že právo protestovat je legitimní.

Ale ano, on to tam řekl. Řekl to nevhodně. Omluvil se za to a od té doby tam již nic takového nepadlo.

Teď zase i nazývá šéfku Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09) symbolem zla a nenávisti. Neburcuje to dále společnost? Neobáváte se, že to může eskalovat?

A nepodněcuje se to i z druhé strany třeba tím, že se vylepí billboardy, kde uvedou pana bývalého premiéra Babiše vedle Putina (ruského prezidenta Vladimíra Putina – pozn.red.), když všichni ví, že je to úplný nesmysl? On se s ním nikdy nesetkal.

Takže jste se rozhodli jim to oplatit stejnou mincí?

Ne, chci vám jenom říct, že se omluvil za to, že odcitoval autora Práva. A to, že tu jedou takovéto billboardy bylo přejito mávnutím rukou. Neviděl jsem, že byl za to opozice omluvila.

Už jsme mluvili o tom, jak stál komentář v Právu. Nicméně považujete jeho omluvu tedy za dostatečnou? Nerozdmýchal tím již více atmosféru ve společnosti?

Samozřejmě, že je společnost polarizovaná, a to proto, že se nacházíme ve velké krizi.

Když jsme spolu mluvili v zimě, řekl jste připraven hnutí ANO obětovat čas, úsilí i vaší dosavadní kariéru v byznysu. To stále platí?

Ano. Myslím, že se i tak chovám.

Babiš by ve druhém kole prezidentské volby neuspěl, ukázal průzkum Prezidentské volby

Všechno svědčí o tom, že Babiš nakonec v prezidentských volbách kandidovat nebude. Sám řekl, že má ANO ještě dva možné kandidáty – muže a ženu. Logicky se proto nabízíte vy a exministryně financí Alena Schillerová (ANO). Šel byste do toho?

Pan Babiš je dnes jasným kandidátem hnutí ANO na prezidenta. Podle mého názoru tím správným. A to z mnoha důvodů. Má politickou zkušenost, byl ministrem financí, premiérem, vyhrál několik voleb, má zahraniční zkušenosti a kontakty.

A pokud by se ve finále nerozhodl, potom sdělil, že máme několik dalších kandidátů, čímž říkáme, že hnutí ANO je personálně vybaveno lidmi na nejvyšší ústavní pozici. A není to jenom Havlíček nebo paní Schillerová, může to být ještě třeba pan Vondráček (bývalý předseda Sněmovny Radek Vondráček za ANO –pozn.red.).Je to pouze o tom si říct v určité době, kdy padne nějaké rozhodnutí, kteří z těch lidí by měli větší předpoklady dělat tu či onu funkci.

Když mluvíte o situaci, kdy je společnost polarizovaná, jak by ji tedy spojoval někdo, kdo nazývá oponenty nacisty a fašisty? Jaký by byl Babiš podle vás prezident?

Tak my tam přijedeme v naprostém klidu, ale pokud někdo provokuje naše fanoušky a samozřejmě i nás, tak čas od času padne třeba silnější slovo….

Takže by byl zastáncem vašich příznivců?

Nepřijíždíme nikoho provokovat na rozdíl od těch, kteří nám skáčou před auto se svými dětmi na zádech.

Ptám se ale na to, jaký by to byl prezident. Jak by se zastával druhé části společnosti, která s ním nesouhlasí? Jak by spojoval?