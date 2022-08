Česko by podpořilo strop na ceny energií v celé EU. Trh se vymkl kontrole, říká Síkela

Elektřina i plyn v Evropě od začátku války na Ukrajině zdražily o stovky procent. Skokový nárůst nastal zejména v posledních týdnech. Elektřina s dodáním v příštím roce zdražila na burze v Německu o 340 procent na 650 eur/MWh. Cena plynu s měsíční dodávkou obchodovaná v Nizozemsku pak roste o 200 procent na 280 eur/MWh.

„Trh se do určitě míry vymkl kontrole, přestává tržní volatilita reagovat na dobré zprávy a kumulují se jenom ty špatné a tlačí to ceny nahoru. Je to problém celé Evropy, a samozřejmě pokud máte evropský trh a celoevropský problém, tak to nejjednodušší řešení se hledá na celoevropské úrovni,“ řekl ve středu Síkela.

Podle něj by tak mohlo být jedním z řešení ceny energií v celé EU zastropovat. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou, …tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ dodal ministr.

Čeští dodavatelé už nákupy omezují

Podle analytika společnosti ENA a výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiřího Gavora jsou současné ceny energií na burzách dlouhodobě neudržitelné, přičemž čeští dodavatelé už nákupy na příští rok omezili. Hrozilo by jim totiž riziko, že za tyto ceny už elektřinu a plyn neprodají, protože násobně přesahují reálnou koupěschopnost odběratelů.

Byrokracie a různé národní zájmy společnému postupu a společným nákupům asi zabrání Jiří Gavor, analytik ENA a šéf asociace dodavatelů energií

Možný je podle něj i konec burzovního obchodování, záležet bude na dodávkách z Ruska. „Pokud by nastal nejhorší scénář a tok ruského plynu by se na dobu delší než prozatím avizované tři dny zcela zastavil, tak smluvní závazky by nejspíš nemohly být dodrženy. V takovém případě by bylo namístě přejít do nouzového ‚válečného‘ obchodování s vyřazením burzy a přechodem na zastropované ceny, a to nejlépe harmonizovaně v rámci celé EU,“ řekl Gavor Novinkám.

Tato varianta však není podle něj moc pravděpodobná. „Byrokracie a různé národní zájmy společnému postupu a společným nákupům asi zabrání,“ myslí si.

Zastropování cen by navíc podle něj mělo i negativní stránky. „Spotřebitelům sice může strop cen znít hezky, ale takové opatření by si vynutilo obrovské dotace a propracovaný přídělový systém. Je jasné, že když je energie málo a je vzácná, nemůže fungovat systém, kdy si každý za snížené administrativní ceny nakoupí dle libosti,“ vysvětlil.