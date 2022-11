Dočasnou ochranu získalo v Česku už téměř půl milionu Ukrajinců

Cizinecké policii se za posledních sedm dní přihlásilo 9311 ukrajinských uprchlíků před válkou, počet registrací tak převýšil 600 000. Nahlášených proti předchozímu týdnu o 214 ubylo. Cizinecké policii o sobě musejí dát vědět do tří dnů od příjezdu do České republiky, dosud se takto zaregistrovalo 602.346 Ukrajinců. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.