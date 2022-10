Jak se naučit pozitivně vnímat uprchlíky

„Kampaň vznikala už od začátku ruské agrese na Ukrajině. Věděli jsme, že velká solidarita, která byla na začátku konfliktu, nevydrží dlouho. Bylo by skvělé, kdybychom ochotu pomáhat udrželi co nejdéle,“ řekla Právu ředitelka Konsorcia Andrea Krchová.

Hlavním cílem kampaně, která bude trvat do konce roku, je podle Krchové poukázat na to, že sociální problémy, které příchod uprchlíků zviditelnil, je potřeba řešit pro celou českou společnost.

„Jsem moc rád, že do toho šla, i když pro ni natáčení, které vyvolává vzpomínky, nebylo vždy jednoduché. O to cennější je pro mě výsledek, který se stal v nejvyšší možné míře autentickou výpovědí,“ podotkl režisér klipu Jan Látal z kreativního studia Družina.

„Chtěli bychom, aby bylo co nejdříve jasné, na jaký pobytový status budou moct uprchlíci přecházet po vypršení dočasné ochrany. Podle nás by pro ně mělo být vytvořeno nějaké speciální pobytové vízum, které bude odpovídat jejich situaci. Usilujeme o to, aby měli přístup do sociálního systému,“ dodala Krchová.