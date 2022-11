Policie odmítá obvinění z násilí na migrantech

„Autem jsme přejeli z Maďarska na české území, tam nás chytla česká policie. Zfackovali nás všechny kromě malého chlapce o berli a starého muže, pak nás odvezli na most a řekli, ať jdeme zpátky do SR,“ řekl minulý týden Syřan Ahmed Novinkám.cz ve stanovém táboře ve slovenských Kútech.

Policie se po zveřejnění výpovědi začala incidentem zabývat. Mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán ale odmítl, že by k nevhodnému chování k nelegálním migrantům docházelo.

„Z vlastní iniciativy jsme zahájili šetření ze strany našich vnitřních kontrolních orgánů. Nezjistili jsme žádné informace o tom, že by k takovému incidentu došlo, a to ani poté, co bylo hovořeno se všemi policisty, kteří se měli či mohli s ohledem na výkon služby uvedeného jednání účastnit,“ sdělil Bocán.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) Právu řekl, že policie podává při velice náročné ochraně hranic výborný výkon. „Jestli dojde k takovému incidentu, považuji to za špatné a musí být určitě vyvozena odpovědnost vůči takovému policistovi. Rozhodně to ale není něco, co by bylo standardní praxí na naší hranici,“ konstatoval Rakušan.

Dodal, že v případě podobných situací má policejní prezidium vlastní kontrolní mechanismy. „Samozřejmě ve chvíli, kdy by bylo podezření na nějaký trestný čin, je tu Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se takovými věcmi v případě, že to uzná za správné, bude zabývat,“ dodal Rakušan.

Podle Bocána ale žádné podobné případy policie neeviduje a nemá ani o podobných situacích informace. Zdůraznil to také po dotazu, co by příslušníkovi za nevhodné jednání hrozilo.

„Samozřejmě by záleželo na okolnostech, nicméně agresivní jednání ve vztahu ke komukoliv bychom pečlivě prověřili a jedním z výsledků může být například kázeňské řízení. Žádného policistu v souvislosti s vámi popisovaným jednáním však v rámci kázeňského řízení neřešíme,“ dodal Bocán.