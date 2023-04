Rodinný dům v Berouně je skrytý ve svahu a má výhled do korun stromů

K domu s užitnou plochou 178 m2 pak do tvaru L přiléhá na východě menší objekt se saunou a relaxačním prostorem v úrovni terasy a velkou garáží s dílnou a skladem v podlaží nad ní, které navazuje na úroveň příjezdové silnice. Podél garáže pod lehkou průhlednou pergolu vede přístupové schodiště, aby majitelé mohli po příjezdu pokračovat sice exteriérem, ale už suchou nohou k vlastnímu vstupu do domu o podlaží níž.

Hlavní obytný prostor díky velké prosklené stěně navazuje přímo na terasu a pomyslně se rozšiřuje do zahrady. Při severní straně se nachází kuchyně s dlouhým oknem, které umožňuje průhled skrz celou šířku domu do zeleně na severní straně.

Západní část domu funguje jako privátní zóna. Ložnice mají okna orientovaná do strany směrem k vzdálenějšímu sousedovi, koupelna se otevírá do zeleně na sever. Na protějším konci domu směrem k bližšímu sousedovi se nachází vstupní zóna a pracovna s oknem na sever do zeleně.