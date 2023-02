S rekonstrukcí koupelny se nakonec svezla i kuchyň s chodbou

Zadáním pro tento projekt bylo spojení „luxusní koupelna s volně stojící vanou“. Architektky si tak položily otázku: Co v dnešní době znamená luxusní koupelna? Zlato, mramor, lesk? Hmm. Spíše ne. Dle jejich názoru a zkušeností to jsou právě materiály a detaily při jejich použití. To, jak na sebe prvky navazují, linky se napojují, věci do sebe zapadají.