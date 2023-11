Legendární palác Alfa v Brně stále žije duchem první republiky

Stačí pár kroků od hlučného brněnského náměstí Svobody a člověk jako by se vrátil v čase. Pasáž Alfa legendárního funkcionalistického domu se vstupy z několika ulic se zdá být 21. stoletím zcela nedotčená. Atmosféra 30. let, kdy ji architekt Bohuslav Fuchs navrhl a stavitel František Hrdina uvedl do života, je pro vnímavé pořád stejná. V samotném paláci, kde je mj. 160 bytů, žila a zemřela nejslavnější filmová Divá Bára – Vlasta Fialová.

Palác Alfa v Brně je připomínkou 30. letVideo: Miroslav Homola, Právo