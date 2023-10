Vědci hledají dočasné využití areálů rozpadajících se tuzemských továren

Některá prostranství mezi halami mohou sloužit jako dočasné parky nebo zahrady. Následně mohou být při úpravě daného bronwfieldu natrvalo včleněna do nového komplexu, a to jako místa se zelení. Vědci Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně chtějí najít způsob, který by radnicím a developerům poradil, jak v těchto případech postupovat.

„Hlavním cílem projektu je zjistit finanční potenciál navrhovaného systému rekultivace zanedbaných ploch. Musíme přijít na to, jak posoudit výhodnost dočasného využití brownfieldů,“ řekla Právu za tvůrce projektu Ladislava Issever Grochová. Jde vlastně o to spočítat, zda se dočasná úprava a využití zelených ploch do rekonstrukce vyplatí, nebo jestli je opravdu lepší nechat celý prostor dlouhá léta ladem až do jeho celkové přestavby.