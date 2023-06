Ploché kužely budou před brněnskou radnicí zvlhčovat v horkých dnech vzduch

„Vítězné dílo vzešlo ze soutěže, která trvala několik let. Jsem přesvědčená, že to bude pro zdejší náměstí oživení a přínosné už jenom proto, že kužely jsou funkční a budou umožňovat zamlžování prostředí. Lidé si tak alespoň budou moci v horkých dnech trochu oddechnout od parna, které v centru města panuje,“ uvedla ve středu při zahájení instalace primátorka města Markéta Vaňková (ODS).

„Stejně tak budou vydechovat svoji neškodnou mlhu do prostoru, jen co kužely nainstalujeme. Začněme s tím hned a chtěli bychom je uvést do provozu ještě o prázdninách,“ uvedl výtvarník.