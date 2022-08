Rodinný dům Hrůšových získal díky nástavbě velkou terasu i pokoje navíc

Vzhledem k tomu, že se jedná o vlastní rodinný dům Petra a Markéty Hrůšových, tak se majitelé nebáli experimentovat. A to jak na úrovni materiálové, tak z hlediska vybavení.

Jedná se o nově zbudovaný, do sebe uzavřený soubor rodinných domů v jednotném stylu „podnikatelského baroka“, jejichž přehnané měřítko příliš nekoresponduje s menší rozlohou okrsku a jejich výhradně rezidenční funkcí.

Stávající stavba vznikla mezi lety 2002 a 2007 a byla umístěna na extrémně malém pozemku. Původně přízemní objekt byl nově koncepčně přestavěn, v druhém nadzemním podlaží získal velkou terasu otevřenou do ulice.

Okna otevřená do zahrady nabízejí výhled přes sousední pozemky až k Wilsonovu lesu a Žlutému kopci. Architekti byli při řešení projektu postaveni před dvojí výzvu. Jednak se museli vyrovnat s povahou okolní zástavby, jednak byli omezeni stávající hrubou stavbou, ze které zachovali půdorys a vnitřní středovou nosnou zeď, do níž jsou umístěny krby ve vstupní hale a v obývacím prostoru v prvním patře.

Dispoziční řešení se od toho odvíjí, což ale nijak neubírá na funkčnosti a harmonickém vyznění interiéru. Přízemí zahrnuje menší zádveří a navazující obytnou halu, za kterou je napojena řada tří průchozích ložnic a pokoj pro hosty s příslušenstvím. Zádveří a přilehlá garáž hmotově vystupují do ulice a tvoří tak sokl terasy v prvním patře.

V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny dispozičně propojené obytné prostory – jídelna s kuchyňským koutem orientovaná do ulice a obývací pokoj s pracovnou nabízející výhled do zahrad přiléhajících k rodinným domům starousedlíků a dále do krajiny.