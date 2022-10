Jak lidé snižují náklady na bydlení? Stěhují se do jurt

„Až bude jurta hotová, bude to stát poloviční cenu toho, co by stál dům z lehkých materiálů (dřevostavba apod. – pozn. red.). Cenovou nabídku na takový dům jsem dostal na jaře a na podzim náklady vzrostly o dalších 30 %,“ řekl sedmatřicetiletý kameraman Zih v rozhovoru pro agenturu Reuters.