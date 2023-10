Malá koupelna? Nevadí, i ta bude krásná!

Jednoduchost, přirozenost, útulnost: trend, jenž sluší všem koupelnám. Mysleme na to i při zařizování menších prostor, které dokážou pěkně potrápit. Mnoho předmětů, dekoru, efektu a zdobnosti tříští pozornost a zaplňuje prostor: doslova i obrazně.

Moudré je vyměnit otočné dveře za posuvné, i když počítejte s menšími stavebními úpravami. Pro pouzdro zabudované do stěny je potřeba dvojnásobně široký otvor oproti těm klasicky otočným. „Stavební pouzdro je prvek, plechová kapsa, do které dveře zajíždějí. Dveřní křídlo pak nezabírá místo, protože se schová do stěny,“ říká Tomáš Pilský ze společnosti Vekra.