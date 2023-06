5 tipů, jak prát levně a udržitelně

Filtr Less Microfibre pomáhá významně snižovat množství mikroplastů, které by se jinak po praní dostávaly do odpadu. Sám je vyroben z recyklovaných plastů, má dlouhou životnost a snadno se udržuje. Lopatky filtru zachytávají mikroplasty mřížkou s otvory velikosti 65-70 mikrometrů, pak je odvádějí a ukládají v boční komoře. Filtr stačí vyčistit zhruba jednou za měsíc.