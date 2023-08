Neuvěřitelně hladký povrch mísy může pomoci ušetřit litry vody při splachování

Ačkoli přednosti toalety s povrchem, na němž nic neulpívá, jsou celkem zřejmé minimálně z estetické i hygienického hlediska, vědci se do tohoto výzkumu pustili především kvůli ekologickému aspektu – splachovací toalety vyplýtvají každý den značné množství vody, a to právě kvůli tomu, aby v nich po spláchnutí opravdu nic nezůstávalo. Se superkluzkým povrchem by mělo být možné množství vody potřebné na jeden cyklus snížit.