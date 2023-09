Pračku a sušičku vybírejte podle svých potřeb

Do garsonky a bytu menších rozměrů jen stěží vměstnáme dva spotřebiče postavené vedle sebe. V některých případech je můžeme instalovat nad sebe.

Východiskem může být slim pračka s hloubkou do 50 cm a kapacitou do 8 kg. Prádlo pak sušíme v interiéru, v prádelně bytového domu či venku.

Na sebe stavíme pouze pračku a sušičku s podobnou hloubkou a raději se stejným směrem otevírání dvířek. Při instalaci do věže je kvůli stabilizaci ideální umístit i mezikus s výsuvnou poličkou, čímž získáme další manipulační prostor.

Za tiché jsou považovány pračky s hlučností maximálně do 60 dB, které umožní podle tarifu úspornější noční praní bez obav, že vzbudíme děti či sousedy.

Pračky plněné předem nabízejí rozdílné množství a kvality úloh, a tudíž i větší cenové rozpětí od šesti do 40 000 Kč. Smart produkty komunikují s mobilním telefonem, zpravidla přes Wi-Fi. Pro účinnější praní využívají strukturu bubnu, rozličné prací pohyby a některé i sílu páry. Mají větší kapacitu pro praní (kolem 10 kg) než vrchem plněné verze, takže uspokojí běžné potřeby čtyřčlenné rodiny a vypereme v nich i přikrývky a polštáře.

Pračky s inteligentní technologií přizpůsobují parametry praní konkrétní náplni, aby využily co nejméně vody (modely se sprchováním prádla) a množství pracího prostředku a aviváže (automatického dávkování detergentu).

Při nákupu se zajímáme o časovou a energetickou náročnost jednotlivých pracích cyklů. Neměla by chybět funkce pro zrychlené praní několika kusů mírně znečištěného textilu, kdy za 30 minut bude vše hotovo.

Samozřejmostí by mělo být automatické nastavení sušení podle typu, množství a vlhkosti prádla, aby proces proběhl s co nejnižší spotřebou energie, vody a v co nejkratším čase. Cenové rozpětí u sušiček je velké podle typu a množství funkcí, pohybuje se mezi 8 až 18 000 Kč.