Hrajte si s dekory interiérových obkladů

Větší dominantní ozdoby pak situujeme do míst, na něž chceme v interiéru upozornit. Aby vynikly, obklopíme je neutrálním pozadím, třeba bílým, šedým, antracitovým. Totéž platí pro pásy a stěny z obkladaček sytých barev, které odlehčíme světlými zemitými tóny podlahové krytiny, koupelnového nábytku a podobně.

K ploše zdi přitáhne pozornost 3D efekt či kombinace matu a lesku. Plastické sestavy mají aktuálně tvar vlnek, rovnoběžných rýh, jako bychom je vykreslili klacíkem do písku.

Retro do interiéru vstupuje kubistickým ztvárněním šachovnicových políček, trojúhelníků vetkaných do kruhů a další hrou s geometrickými útvary i optickými klamy. Na výsluní zůstává keramická mozaika, do popředí se derou skleněné, dřevěné, kamenné hranolky a kostky.