Tak tímhle psem byste chtěli být! Má svůj vlastní pokoj i koupelnu

Aby měl její miláček dostatek prostoru, přestěhovala se z přeplněného městského bytu se svým přítelem Rayem a s Oliverem do čtyřpokojového domu s velkou zahradou.

V novém domově zbývaly volné místnosti, a tak Sherry usoudila, že by si Oliver zasloužil svůj vlastní prostor také uvnitř domu. Společně s přítelem se proto pustili do zařízení psího pokojíku a také psí koupelny. „Od začátku jsem věděla, že budu chtít zařídit jeden pokoj čistě jenom pro něj. Má spoustu věcí, ať už to jsou hračky, krmivo nebo pomůcky, jimiž o něj pečuji,“ svěřila se Sherry agentuře SWNS.