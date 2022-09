Sanační omítka a hydroizolace zkrotí vlhké zdivo

Vlhkost obvykle přichází od země. Nejvíce většinou trpí sklepy, suterény a přízemní místnosti. Voda tak ničí stavební materiály, a to hned dvěma způsoby: jednak při nižších teplotách mrzne, což způsobuje tlak, jemuž neodolá žádný omítkový materiál.

Za druhé se do zdiva spolu s vodou dostávají různé druhy rozpuštěných solí, které v něm postupně krystalizují a zaplňují póry v cihlách i omítce. Výsledek? Na zdech se začnou tvořit vlhké mapy se solnými výkvěty.

Pomoci mohou třeba u konstrukcí s vysokým obsahem solí. Stejně tak u starých, málo udržovaných budov, do nichž se dostává srážková vlhkost.

Než začneme, původní omítku zasaženou vlhkostí je nutné odstranit minimálně 80 cm nad viditelně postiženým místem. Kontaminovanou omítku je nutné odstranit co nejrychleji, aby se vlhkost nedostala zpět do zdiva. Následně se aplikuje sanační omítka a také sanační štuk, který je prodyšnější obdobou klasického štuku. Obyčejný štuk by totiž funkčnost sanační omítky snížil.