Dům, jenž patříval zpěvákovi Joe Cockerovi, je na prodej. Připomíná zámek a stojí 416 milionů korun

Stavení nabízí absolutní klid a naprosté soukromí, je zasazené do krásné přírody a nabízí hezké výhledy do všech stran. Na pozemku je kromě domu také jezero, stáje a doprovodné budovy.

Vlastní sídlo má půdorys do písmene T, přičemž hlavní vstup vede do malé věžičky, která je vložena do rohu svíraného hlavní částí budovy a křídlem vybíhajícího z ní. Do něj jsou pak umístěny dvě garáže.