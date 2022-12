Filmový Anakin Skywalker si koupil roztomilou chatu

Jednopodlažní dřevěný domek na kopci v Altadeně postavený na počátku 80. let minulého století prošel pod dohledem posledního majitele rozsáhlou rekonstrukcí. A ač to při pohledu zvenčí možná ani tak nevypadá, jeho interiér není z nejmenších. Pochlubit se může trojicí ložnic, dvěma koupelnami, velkým společenským prostorem, jenž je rozdělen do dvou výškových úrovní. To vše na ploše 177 m2.