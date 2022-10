Boy George nabídl k prodeji svůj nádherný dům v Londýně skoro za půl miliardy korun

Zpěvák, jehož skutečné jméno zní George Allan O'Dowd a který je ve své branži díky svému silnému líčení, extravagantním kostýmům a zejména pak kloboukům nepřehlédnutelnou postavou, koupil dům, kdysi známý jako The Logs, v 80. letech brzy po vydání světoznámého hitu Do you really want to hurt me?, připomíná britský bulvární web The Sun. Od té doby v něm nepřetržitě bydlí.