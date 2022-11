Nový dům s nahrávacím studiem „temného“ hudebníka Marilyna Mansona je plný světla a lehkosti

Velkou předností domu je velká míra soukromí, které nabízí. Stojí totiž na nenápadném pozemku, jenž je na malém kopci, a tak má zároveň hezký výhled do okolí. Od vstupní brány k němu vede dlouhá příjezdová cesta.

Na zahradě roste spousta stromů, a tak ačkoli je to odtud vzdušnou čarou jen kousek do rušného Los Angeles, ve skutečnosti má člověk pocit, jako by město bylo míle a míle daleko.