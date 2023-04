Policie o Velikonocích zvýší dohled na silnicích

Od čtvrtka do pondělí se zaměří na frekventovaná místa a hlavní tahy, budou hlídkovat i v turistických oblastech a na rizikových místech, kde se často porušují pravidla silničního provozu a stávají dopravní nehody. Kontrolovat budou také to, zda řidiči před jízdou nepili alkohol nebo nepožili jiné návykové látky. Oznámila to mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.