Vedlejší účinek koronaviru? Nejdelší komerční let v historii

Kromě toho, že šlo o co do vzdálenosti nejdelší let vůbec — přes 15 715 kilometrů — zároveň si uzmul rekord i za nejdelší domácí linku, protože Francouzská Polynésie je de facto územím Francie. Let, který se uskutečnil v sobotu, přitom trval pouze zhruba 15 hodin a 45 minut.