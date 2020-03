Pandemie zlepší život desítkám thajských slonů. Už nebudou vozit turisty

Pandemie koronaviru nakonec vše urychlila. Znatelný pokles návštěvníků totiž vedl k prozatímnímu uzavření parku. „Nevěděla jsem, co jiného turistům nabízet, kromě představení a jízd. Mluvila jsem však s jednou dámou z Elephant Nature Parku na severu Thajska, která je známá zachraňováním slonů. A ta je nechává chodit zcela volně,“ popsala Kalampichitová svou inspiraci.

„Minulé pondělí jsem se rozhodla park uzavřít. Zbavíme se všeho, co jsme tu měli pro turisty, a odteď přerušíme veškeré show a jízdy na slonech,“ dodala majitelka s tím, že pro některá zvířata to bude vůbec poprvé, co na sobě nebudou muset mít postroje na sedadla. „Tohle už dělat nechceme,“ uzavřela.