Děti do 12 let před návratem z rizikových zemí už nepotřebují test

Návrh ministerstva má ulehčit situaci dětí do 12 let, které se neočkují. Pro děti do šesti let již platí výjimka – nemusejí vyplňovat příjezdový formulář ani absolvovat testy či samoizolaci. Ostatní, pokud nejsou očkovaní nebo neprodělali covid v posledním půlroce, musely dosud absolvovat alespoň antigenní test před cestou a po návratu mezi 5. a 14. dnem mít negativní PCR test, do té doby zůstávaly v izolaci. To nyní nově neplatí, pokud se vracejí z červených a tmavě červených zemí.

Resort zahraničí původně uvažoval, že by se se bezinfekčnost dítěte posuzovala podle očkování rodičů. Tento návrh ale resort neprosadil.

Test či očkování před návratem mají povinnost kontrolovat i dopravci jako např. letecké společnosti.

Do červené barvy se od pondělí přesunulo Irsko a Řecko, tmavě červené je například Španělsko, Nizozemsko nebo Velká Británie. Bezinfekčnost dětí se řídí režimem rodičů například při vstupu na sousední Slovensko. Aktuálně to platí do 18 let, od 9. srpna pro děti do 12 let.