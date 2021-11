Majitel proměnil zahrady u řadového domu v plně fungující ekosystém uprostřed rušného města

Původním povoláním hasič z Jižního Yorkshiru George je naprostým nadšencem do své zahrady. Není to ale ten typ zahrady, který byste očekávali - dlouhý jemně střižený trávník s pár záhonky po stranách a hlavně s terasou pro BBQ. Nic takového.

Gergeova zahrada připomíná více než cokoli jiného džungli. Na první pohled vidíte, že zde je doma příroda. Je to nejhustěji zarostlý prostor v celém okolí, a tak není ani příliš divu, že se sem zcela přirozeně stahuje veškerý život z okolí. Přesněji, všichni živočichové, a hlavně tolik důležitý hmyz.

Zde má George úly se včelami, pro něž je v okolí chytře nastražena celá paleta rostlin, na nichž se mohou pást. Ne náhodou to jsou samozřejmě hlavně plodiny, takže z práce malých včelek má George užitek v podobě úrody.

Oku zahradníka ovšem neunikne ani zajímavé řešení zídek a dveří. Jsou z polínek dříví, díky čemuž dobře plní svůj účel - ohraničení pozemku a vytvoření soukromí. Zároveň všech drobní živočichové nemají nejmenší problém s průnikem do jeho království.

S vertikálně umístěnými plochami naplněnými dalšími kusy dřeva, polínek a dutinek by bez velké nadsázky bylo možné říci, že celá tato zahrada slouží jako jeden velký hmyzí hotel a díky květinám a stromům je to hotel se službou all inclusive.