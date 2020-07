Své zahradě se věnuje majitelka už 17 let, nejvíc miluje vymýšlení nových vylepšení

„Pro mne je důležité, i když tam máme různá zákoutí a posezení, aby se dala zahrádka zhlédnout celá ve své kráse,” svěřuje se čtenářka a uzavírá: „Do současné podoby vznikala postupně. Je to vždy věc nápadu nebo náhody. Když člověk sedí, kochá se tou krásou kolem, pije kávu, a napadá ho jedna věc za druhou. To je i to, co na zahrádce miluji, vymýšlení, jak si to tam udělat ještě hezčí.”