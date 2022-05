Šikovný tatínek postavil s dětmi na zahradě hřiště na minigolf

Stará zahrada za domem Yarnallových potřebovala už nutně dát do pořádku a nějak rozumně zařídit. Bylo zřejmé, že organizaci prací si vezme na starosti tatínek Josh (42) a že mu samozřejmě pomohou jeho čtyři děti - Mitchell (24), Brooklyn (21), Grace (16) a Drake (13).

Než se všichni pustili do práce, přišel Josh s návrhem, což takhle kompletní úpravu zahrady využít k vybudování něčeho, co by všechny potěšilo. Když zmínil minigolfové hřiště, zavládlo mezi jeho ratolestmi obrovské nadšení.