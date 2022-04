Elegance a styl. Dům Nula ukazuje cestu, kterou se tištěné domy mohou vydat

Trojrozměrný tisk se čím dál více prosazuje na poli výstavby rodinných domů. Jeho přednosti jsou nesporné. Velká variabilita dosud neokoukaných tvarů takových staveb a především - velká úspora odpadního materiálu. Spotřebuje se prakticky jen to, co se vytiskne.

Tam, kde dřevo nabízí příjemný proteplující přírodní prvek, tam beton dodává jemnost a hravost tvarů. To vše pak doplňují štědrá prosklení propouštějící do interiéru domu spoustu světla.

Dům funguje jako budova s nulovou spotřebou energie, odtud jeho název - House Zero. Znamená to, že dokáže vyrobit veškerou energii, kterou on sám a jeho obyvatelé v průběhu roku spotřebují, a to z obnovitelných zdrojů. Zanechává proto po sobě nulovou stopu a právě tak zanechává nulový i účet majitelů za energie.