Prohlédněte si první trojrozměrně tištěný dům v Česku. Jmenuje se Prvok

„Dům je vymyšlen ze tří segmentů, plus střecha jako čtvrtý segment, je to taková skládačka,“ sdělil Novinkám Michal Trpák.

„Říkám tomu výstavní socha. Je to socha, do které je možné vstoupit, prohlédnout si ji a třeba tam strávit i noc. Poté by měl být dům nabízen k pronájmu,“ uvedl. Jedná se ale o prototyp. Do budoucna by Trpák rád podobné domy prodával, cena by se měla pohybovat kolem 4-5 milionů korun.