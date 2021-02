První 3D tištěný dům se objevil na realitním trhu

Teprve při bližším prozkoumání je zřejmé, že to není zase až tak úplně obyčejný domek. Není to totiž ani dřevostavba, byť se jí při pohledu z dálky docela podobá. Jeho kostra je totiž z betonu a ne ledajakého. Dům je totiž postaven metodou trojrozměrného tisku.

Jeho půdorys není nijak složitý, dům má tři samostatné pokoje, dvě koupelny, kuchyň, obývací pokoj a ten riverheadský navíc i garáž pro dvě vozidla. Jak upřesnil pro agenturu Reuters Kirk Andersen, provozní ředitel společnosti SQ4D, půdorys domu lze kdykoli podle přání zákazníků upravit. Pro tiskárnu pak stačí změnit program, a ta vytvoří dům přesně tak, jak si to zájemce o nové moderní bydlení přeje. „Lidé rádi vidí linie. Je to unikátní. Má to určitý charakter. Ale znovu zdůrazňuji, můžeme konečný vzhled udělat jakýkoli. Můžeme udělat, cokoli chcete. Koneckonců, to, co stavíme, je dům.”