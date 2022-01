Dům, jenž je zároveň observatoří, připomíná bárku plavící se v moři písku

Zároveň pak zajímavým způsobem reaguje na nutnost stavět na tak nestabilním podloží, jakým je písek. Díky bohaté zkušenosti z navrhování staveb do tektonicky složitého prostředí vlastní domoviny vědí, že někdy je nejjednodušší i nejúčinnější cestou se přírodě přizpůsobit a nevynucovat si za každou cenu svou.

Konkrétně v prostředí písčité pouště proto navrhují vytvořit dům uložený do prefabrikované železobetonové skořepiny ve tvaru mísy, která by v případě pohybů podloží po písku prostě plula jako loď po vodě.

Jedno z trojice oken směřuje na východ, aby do interiéru pronikly první paprsky svítání a rozehrály hru barev a odlesků na stropě.

Zatímco vnitřek „mísy” má být zaplněn technickým zázemí domu, vlastní obytný prostor je nad úrovní vrchu mísy. Nad její hladinou, chtělo by se říci a platí to doslova.

Denní zóna složena z kuchyňské, jídelní a obývací části společně s ložnicí jsou seskládány tak, aby tvořily hranol s trojúhelníkovou podstavou. Veškerá plocha okolo něj je tvořena mělkou vrstvou vody získávané ze studny, která se přes horký den odpařuje a tím ochlazuje své okolí i interiér domu. Do této plochy je pak vsazen i kruhový bazén řešený jako nekonečný.

Dům je do tří stran otevřen třemi okny, která mají nabízet trojici velmi různorodých pohledů, a to opět zejména s ohledem na pohyby vesmírných těles. Okno směřující na východ přivádí do interiéru první paprsky slunce během dne, ty se odrážejí na speciální nástropní malbě vytvořené z metalických barev.