Volkswagenu by podle šéfa koncernu více vyhovoval Biden, kvůli podpoře elektromobility

„Demokratický program by byl ve větším souladu s naší globální strategií boje s klimatickými změna cestou elektrifikace,” řekl Diess podle agentury Reuters. Dodal nicméně, že Bidenovo vítězství by neodstranilo hrozbu obchodních třenic mezi Spojenými státy a jinými částmi světa.

Už dřívější prognózy naznačovaly, že vítězství Bidena by hrálo do karet spíše automobilkám, které již v co největší míře vsadily na elektromobily. Podle agentury Reuters se automobilky ve Spojených státech připravují na zpřísňování emisních pravidel a na státní podporu využívání elektromobilů v případě, že zvítězí Biden.