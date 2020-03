V autě můžete roušku odložit, v některých případech má však smysl

Kromě toho je moudré ústenku nosit v autě také v případě, že vůz sdílí více řidičů. Pokud totiž před tím, než do auta sednete, neprovedete jeho dezinfekci, může být interiér kontaminován.

Samozřejmě, to nejzákladnější pravidlo pro účinnou prevenci nákazy koronavirem je prostě nikam nechodit, nejezdit. Ale musíte-li do práce či na nákup, je vlastní auto, nesdílené s nikým jiným, asi nejbezpečnějším dopravním prostředek.

Pokud se jako řidič rozhodnete roušku si nasadit, dbejte na to, aby nepřekážela ve výhledu a celkově vás při řízení nerozptylovala. Je to podobné, jako s bundou - tu se před řízením doporučuje sundat. Šofér by se měl cítit komfortně a nebýt ničím omezován.