Test Volkswagenu Golf 1.5 eTSI: Konzervativec poosmé

Ve svém sedmém vydání si držel Golf svou typickou pozici až do konce svých dnů. Nejprodávanější auto v Evropě bylo byť jen o pár kusů předehnáno až při střídání stráží v únoru letošního roku.

I na Golf dolehla moderní doba se všemi svými požadavky, a tak je novinka jedním z velkých skoků, kterých jsme v historii wolfsburgského bestselleru neviděli mnoho. Designový jazyk je zcela nový, v digitální kabině se budete nejprve nevěřícně rozhlížet a pod kapotou hrají čím dál větší roli elektromotory. Je to stále ten dokonale konzervativní Golf - tedy auto, které sice celkem nudí, ale slouží v podstatě dokonale?

Novému Golfu zůstala typická boční linie oken s tlustým c-sloupkem. A to je tak všechno. V historii tohoto modelu najdeme pár větších skoků, osmička mezi ně patří. Spolu s ID.3 jako první Volkswagen respektuje nový designový jazyk v čele s inovovaným logem.

Z pohledu rozměrů se mezigenerační změna konala jen v řádu pár milimetrů do všech stran. Nejmarkantnějším úbytkem je 36 milimetrů co se výšky týče. Ne že byste to na první pohled poznali.