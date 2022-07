Test Audi RS 7 Sportback: Supersport všedního dne

Audi se za desítky let podařilo vypěstovat velkou popularitu výkonných kombíků, na kterých stojí nabídka sportovní divize. Tak jako RS 4 Avant snad až válcuje RS 5 coby odvozené kupé a čtyřdveřový Sportback, děje se tak podobně o patro výš.

RS 6 Avant je bez nadsázky ikonou čtyř kruhů, až by nejeden zapomněl, že nejsilnějším Audi s výjimkou supersportu R8 je také příbuzný RS 7 Sportback.

Nikdo ještě při pohledu na standardní Audi A7 neřekl, že je to auto příliš vysoké a úzké. I v základním provedení tato stylová karosářská odnož vyšší střední třídy působí velmi dynamicky, přikrčeně.

Interiér vychází z klasické A7, což je velmi dobře. Aktuální „skleněný” design značky se mi velmi zamlouvá. Stejně jako přehledný a rychlý infotainment rozdělený do dvou středových obrazovek.

Vzhledem k charakteru tohoto auta je možná spíše zajímavější, co dokáže jiná divize, a sice Audi Exclusive. Tento program umožňuje přizpůsobit konfiguraci dle svých představ. To prezentuje testovaný vůz nejen modrým lakem za příplatek 104 tisíc korun, ale i ladícím prošitím interiéru nebo třeba bezpečnostními pásy ve stejném odstínu.

Je to famózní jednotka, která se k charakteru tohoto auta dokonale hodí. Poskytuje neuvadající dynamiku v širokém spektru otáček, i díky čtvercovému uspořádání, kdy zdvih je stejný jako vrtání.

On je to ale překvapivě i úsporný motor. Díky mildhybridní asistenci v běžných režimech používání převodovka často plachtí a vypíná motor za jízdy. Pokud na akcelerátor netlačíte, jede jen na čtyři válce.

Výsledkem je, že při plynulé jízdě v kombinovaném režimu podle pravidel silničního provozu lze jezdit bez problému i pod 11 litrů na 100 km. Že to cílovou skupinu nezajímá? Zaprvé jsem přesvědčen o tom, že nemalou část zajímá a za druhé jsou tyto vlastnosti klíčem k tomu, aby takové auto v dnešních předpisech a flotilových emisích mohlo ještě pár měsíců či let vůbec existovat.

Ačkoli si tedy osmiválce často spojujeme s hrubiánským chováním, jako americké železo se tato jednotka vážně neprojevuje. Je nacpaná technologiemi, které umí skvěle využít a i když se nejedná o točivý motor, to nejlepší podává v nižších a středních otáčkách.

Jen zvuk by mohl být charakternější. Bublání při popojíždění v dynamickém režimu slibuje mnohé, poté se ale nic moc teatrálního neděje. Jistě že to k tomuto autu sedí, ale emocí by mohlo z výfuku střílet o něco více, alespoň dokud tam nějaké potrubí ještě je...