Test Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes: Ledové království

První SUV značky Rolls-Royce už klasickým redakčním testem , ve kterém jsme probrali všechna specifika tohoto obra, prošlo. Tentokrát však společně usedněme do verze, která je sice velmi vzácná, ale pro tuto značku vlastně typická.

Například sto kusů Wraith Kryptos se orientuje na svět počítačů, dvacet limuzín Phantom Tempus hledí do vesmíru a mohl bych pokračovat dále.

Dokonce i typická boční linie, která se tradičně line na vozech Rolls-Royce, má připomínku popraskaného ledu, a to považme, že celá linie, i tento ornament na přední blatníku, je ručně malována veverčím ocáskem. Absolutně rovně a přesně.

Naživo je to vážně kus umění, na který se vydržíte koukat opravdu dlouho. Interiéru cullinanu navíc tato konfigurace ubírá na přirozené masivnosti, naopak působí mnohem prosvětleněji.

Cullinan to neměl od začátku, kdy se v roce 2018 objevil, vůbec jednoduché. Extrémně konzervativní značka si však své první SUV, které ze začátku nechtěla ani SUV nazývat, nakonec dost dobře obhájila.

Zastaví-li vedle vás někdy vrcholný phantom, uvědomíte si, o jak vysoké auto ve skutečnosti jde, a cullinan tomu na stejné platformě jen přidává další centimetry. Cullinan má i zajímavé zakončení zádě s malým výstupkem ve stylu aut ze dvacátých a třicátých let. Detail, který jej však odlišuje od jiných krabicovitých SUV.

A v neposlední řadě je to bez diskusí Rolls-Royce, co se projevu týká. Poctivá technika zmíněné „architektury luxusu”, jak Rolls-Royce nazývá svou svébytnou platformu, propůjčuje vozu neuvěřitelný komfort tlumení a motorářskou perlu, kterou je dvakrát přeplňovaný dvanáctiválec o tradičním zdvihovém objemu 6,75 litru.

Máte na spěch? Aura tohoto auta sice dělá všechno proto, aby vás to ani nenapadlo, ale když přece jen sešlápnete prudce plynový pedál až do ovčího koberečku, cullinan vám nechá ještě chvíli na rozmyšlenou, aby se za chvíli vláčně opřel do zadních kol a zrychloval sice znatelně, ale určitě ne zbrkle.