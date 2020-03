První jízda s novou Škodou Octavia: Superb má problém

To je však příležitost k tomu, aby Octavia, která je k mání znovu jako liftback a kombi, ještě více dospěla. Od počátku je právě tento model tím nejexemplárnějším příkladem filozofie umístění produktu od Škody. Řeč je o strategii „kusu auta navíc”. Postavit na kompaktnějších základech o trošku větší auto. I proto probíhají věčné diskuze o to, jestli „nafouknutý Golf” zařadit do nižší střední, nebo střední třídy.