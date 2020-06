Oblepili auto jídlem, aby pomohli strádajícím v koronakrizi

Dobročinnost v čase koronavirové pandemie nabírá mnoho forem. U nás se ve velkém šily roušky, v Thajsku se zase objevilo auto, které bylo doslova oblepené jídlem. Nikoliv však, že by nějaký zbohatlík chtěl nevkusně ukázat, že se ho to celé netýká - právě naopak.

„Nemáme plán, jak dlouho budeme takhle jezdit. Původně jsme to chtěli dělat, než vyčerpáme peníze, které jsme na to odložili. Nicméně, pokud by lidé chtěli nějaké jídlo darovat, rádi budeme jezdit déle,” komentuje nápad Tomkhama.

Přesto se člověk neubrání dojmu, že to šlo udělat i jinak, méně pompézně. Jako jeden z nápadů se jeví naložit jídlo do kufru s tím, že kdo by potřeboval, mohl by si ho otevřít. Anebo stejným způsobem naložit jídlo na přívěsný vozík.