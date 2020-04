Končí povinnost zimních pneumatik, pneuservisy jsou ale poloprázdné

Nejde podle něj o to, že by se lidé báli do servisu vůbec přijít. "Kontakt jsme maximálně omezili, jde spíš o to, že lidé obecně šetří a neprospívá tomu ani fakt, že jde o přezutí ze zimních pneumatik na letní, což mnozí vnímají méně akutně," dodává Trněný.