Dovoz ojetin by mohl kvůli koronaviru klesnout o třetinu

Dovoz ojetých aut ze zahraničí by kvůli šíření koronaviru mohl letos na jaře klesnout o více než 30 %. Loni se přitom v prvním pololetí do Česka dovezlo celkem přes 89 tisíc vozů, hlavně z Německa a z Itálie. Uvedla to Asociace obchodu s ojetými automobily.