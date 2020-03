Autonomními vozidly proti koronaviru? Bezobslužný dezinfekční vůz a další čínské vychytávky

Pro automobilky nemusí koronavirová pandemie znamenat jen problémy, ale také příležitosti, alespoň dle agentury Reuters, která zprávu přinesla. Ukazují to někteří čínští výrobci, kteří svými koncepty vozidel bez řidiče chtějí pomáhat s dezinfekcí ulic.

Jedno takové by mohlo jezdit ve Wu-chanu, odkud se nákaza začala koncem loňského roku šířit. Je to plně autonomní kapsle s možností ovládání na dálku a její užitek by mohl být v dezinfekci ulic bez přímé účasti lidí. Na palubě má zásobu 16 litrů dezinfekce, kterou stříká kolem sebe, a je přitom ovládána na dálku.