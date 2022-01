Šest návyků, díky kterým získají vaše rána řád

„Pokud se probudíte a přijde vám mail od šéfa, ve kterém vás o něco žádá, může se stát, že vaše tělo se přepne do panického režimu, při kterém vaše srdce tluče jako o závod,“ říká kočka Susie Mooreová pro Huffington Post.

Jakmile jste v tomto režimu, je obtížné vrátit se zpět do normálu a začít ráno harmonicky. Pořiďte si proto klasický budík, telefon nechte mimo vaši ložnici a snažte se jeho používání co nejvíce oddálit.

Pocity vděčnosti jsou často podceňované, přitom za nimi stojí velké množství výzkumů. Pokud vás děsí myšlenka na to vést si deník, do kterého byste si zapisovali, za co všechno jste ve svém životě vděční, vyzkoušejte jednoduché cvičení, aniž byste opustili postel.