Potenciální nevýhoda rostlinné stravy

Vegetariánská a veganská strava z pohledu živin bývají velmi bohaté na vitamin C, vitamin K, hořčík, draslík, a tedy velké části nutričních látek, které jsou důležité pro tvorbu kostí. To, co se ale lidem konzumujícím tuto stravu z velké části nedostává, je dostatečné množství vápníku. Minerálu, který přímo ovlivňuje srážení krve, svalovou kontrakci, ale i zdravý nervový systém.