Pět vysoce efektivních cviků pro posílení celého těla s pomocí židle

Plavková sezona se neúprosně blíží a je tedy nejvyšší čas dostat se zpět do formy. Letos to zřejmě bude pro mnohé kvůli všem omezením složitější, ale pokud začneme včas, zajisté vše nakonec doženeme. Pomoci v tom mohou i vysoce efektivní cviky od fitness trenérky Nikoly Bartákové, pomocí nichž posílíte svaly celého těla, a to během velmi krátké doby. Budete k tomu potřebovat jen stabilní židli.